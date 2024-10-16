Onikişubat Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde asfalt çalışmalarına Tekerek Mahallesi’nde sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışma programı çerçevesinde devam eden asfalt çalışmalarını ziyaret ederek hem belediye ekipleriyle bir araya geldi hem de mahalle sakinleri ve esnafların taleplerini dinleyerek, ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

Başkan Toptaş, “İnsanlarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için durmadan çalışacağız. Bu çalışmalar, Tekerek Mahallesi’ndeki ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Amacımız, vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak. Ekiplerimiz, hava koşullarına bağlı olarak en kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklar. Tekerek Mahallesi gibi depremlerde en çok hasar alan mahallelerimizde altyapı yatırımlarının önemi büyük. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra, mahalle sakinlerimizin daha rahat bir ulaşım deneyimi yaşayacaklarına inanıyorum” dedi.