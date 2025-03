Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Dün bir yerdeydik, bugün başka bir yerdeyiz, yarın nerede olacağımızı bilmiyoruz ama değişim her zaman olacak. Bir şey hiçbir zaman değişmeyecek. Bizim bu davaya olan sadakatimiz, bağlılığımız Allah’ın izniyle hiçbir zaman değişmeyecek" dedi.

Başkan Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Toptaş burada, "Belediye Başkanı olarak göreve başlayalı 11 ay gibi bir süre geçti. Bu 11 aylık sürede teşkilatlarımızla birlik, beraberlik ve uyumlu bir şekilde çalışıyoruz"diyerek açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlarımızla güçlü bir bağ kurmamız gerekir"

Belediyecilikte rasyonel anlamda işlerin yüzde 75’inin teknik işler olduğuna değinen Başkan Toptaş," Bugün bütçemizin de yüzde 75’lik kısmını Fen İşleri, İmar, Park Bahçe ve Çevre Temizlik gibi teknik işlerde olduğunu görüyoruz. Hizmet üretme anlamında çalışmalarımızın yüzde 75’i teknik işlerdir ama bir taraftan baktığımızda da işimizin bir de siyasi tarafı var. Siyası açıda da işlerin yüzde 75’ini iletişim oluşturur. Yani vatandaşlarımızla güçlü bir bağ kurmamız gerekir. Eğer bizler vatandaşlarımızla güçlü bir bağ kuramazsak, çok önemli işler de çıkarsak ne yaparsak yapalım siyasi bir başarı elde edemeyiz. Bu noktada da bizim özellikle sahada vatandaşlarımızla bağımızı güçlendiren teşkilatımızdır. Teşkilatımızın da değerini ve önemini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Seçim sürecini hatırlatan Toptaş, "Önceki yıl bu zamanlar seçim dönemiydi, mahalle mahalle geziyorduk. Yoğun bir programımız vardı, büyük bir mücadelenin içerisindeydik. Hakikaten tüm teşkilatımız siyasetimize çok büyük katkı sağladılar. AK Parti’mizin gücü, milletin gönlünde yer etmiş bir dava hareketi olmasından geliyor. İşte bu hareketin temel taşları, sahada gece gündüz demeden çalışan, milletimizle iç içe olan siz kıymetli teşkilat mensuplarımızdır. Sizlerin azmi, çalışkanlığı ve inancıyla da Onikişubat’ın her köşesinde milletimizle buluştuk, gönüllerine dokunduk. Ana kademe teşkilatımız, seçim sürecinin en başından itibaren büyük bir özveriyle çalıştı, planlamalar yaptı, sahada etkin bir şekilde yer aldı. Kadın kollarımız, ilçemizin dört bir yanını karış karış gezerek, hanım kardeşlerimizle buluştu, onların dertlerini dinledi, çözüm yolları sundu. Gençlik kollarımız ise enerjileri, dinamizmleri ve heyecanlarıyla her zamanki gibi sahada en ön saflarda yer aldı" şeklinde konuştu.

"Bu davaya olan sadakatimiz, hiçbir zaman değişmeyecek"

Onikişubat her alanda daha güçlü inşa ve ihya etme hedefiyle çalıştıklarını da vurgulayan Toptaş, "Göreve başladığımız günden itibaren durmadan, yorulmadan çok büyük bir mücadele içerisinde çalışıyoruz. Hem kadınlarımıza, hem gençlerimize hem ebeveynlerimize yönelik projeler geliştiriyoruz. Her mahallemizin kendine ait sorunları, sıkıntıları var. Bunları da çözme noktasında da çok büyük bir mücadele gösteriyoruz. Bizler, hizmet etmek için buradayız. Bizler, daha güçlü bir Onikişubat inşa etmek için buradayız. Ulaşım projelerinden altyapı çalışmalarına, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar her alanda Onikişubat’ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret ediyoruz. Ve bunu yaparken en büyük desteği yine sizlerden, yani teşkilatımızdan alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu yolda yalnız yürümüyoruz. Arkamızda, bizlerle birlikte çalışan, mücadele eden, gece gündüz demeden bu davaya gönül vermiş bir teşkilat var. Dün bir yerdeydik, bugün başka bir yerdeyiz, yarın nerede olacağımızı bilmiyoruz ama değişim her zaman olacak. Bir şey hiçbir zaman değişmeyecek. Bizim bu davaya olan sadakatimiz, bağlılığımız Allah’ın izniyle hiçbir zaman değişmeyecek" şeklinde konuştu.