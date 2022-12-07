Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, kasım ayı enflasyon rakamlarının ilan edilmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Devletin enflasyon sorununu da çözeceğine dair inançlarının tam olduğunu kaydeden Öner, “Sorunları gören ve çözüm üreten devletimiz, kayıpları telafi edecek ilave iyileştirme ile enflasyon sorununa da çözüm üreteceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, kasım ayı enflasyon rakamlarının ilan edilmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Devletin enflasyon sorununu da çözeceğine dair inançlarının tam olduğunu kaydeden Öner, “Sorunları gören ve çözüm üreten devletimiz, kayıpları telafi edecek ilave iyileştirme ile enflasyon sorununa da çözüm üreteceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner kasım ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fiyat istikrarı için yapılacak çalışmalarla enflasyon rakamlarının tek haneye indirilmesi gerektiğini ifade eden Öner, “Fiyatların genel seviyesindeki artış, çalışma ve sosyal hayata yönelik olumlu düzenlemeleri gölgelememeli, yatırım-istihdam-üretim-ihracat ve büyüme alanında atılan adımlara eşgüdümlü olarak fiyat istikrarı için yapılan çalışmalarla enflasyon rakamları tek haneye indirilmelidir.” dedi.

“Devletimizin enflasyon sorununa da çözüm üreteceğine inanıyoruz”

Yüksek enflasyonun, tehdit olarak en çok sabit gelirlilerin düşmanı olduğunu vurgulayan Öner, “TÜİK tarafından açıklanan yüzde 2,88 kasım ayı enflasyon verisine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,05, yıllık enflasyon yüzde 84,39 olarak gerçekleşti. Kasım itibariyle enflasyon Farkı ise yüzde 6,59 oldu. Yükün büyük çoğunluğunu sırtlanan sabit gelirlilerin enflasyon korkusundan uzaklaştırılması durumunda çalışma hayatında yapılan iyileştirilmelere bir yenisi daha eklenmiş olacaktır. Nitekim, 6. Dönem toplu sözleşmede hüküm altına aldığımız kazanımlar neticesinde çalışma hayatında çok önemli adımlar atılmış ve kamu görevlileri açısından büyük memnuniyet uyandırmıştır. Bunların başında sözleşmeliye kadro ve bazı eksiklikleri olmasına rağmen ek gösterge çalışması gelmektedir. 424 binden fazla sözleşmelinin kadroya geçirilecek olması ve 5,3 milyon kamu görevlisini kapsayan Ek Gösterge Düzenlemesi ile önemli adımlar atılmıştır. Sorunları gören ve çözüm üreten devletimiz, kayıpları telafi edecek ilave iyileştirme ile enflasyon sorununa da çözüm üreteceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kamu görevlisine yapılacak iyileştirme devletimize külfet değil kuvvet oluşturacaktır”

Son dönemdeki artışlar karşısında alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Öner, “2022 yılında atılan olumlu adımlara bir yenisi daha eklenerek; Türkiye Yüzyılı’nı taçlandıracak, Türkiye’yi şahlandıracak, sabit gelirlileri rahatlatacak ilave iyileştirme yapılmalı, kira, gıda gibi artışlar karşısında bordroluların alım gücü yükseltilmelidir. Türkiye’nin yıllardır özlemini kurduğu 2023 Hedefinde, devletin hizmet sunumunda asli özne olan kamu görevlilerimizin unutulmayacağına inanıyor; kamu görevlilerimize yapılacak ilave iyileştirmenin devletimize külfet değil, kuvvet oluşturacağının bilinmesini istiyoruz.” dedi.