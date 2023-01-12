Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecileri yemekte ağırladı. Basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Işık, “Önemli olan kamunun ve yaşadığımız şehrin ortak menfaatlerinde buluşabilmek” dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecileri yemekte ağırladı. Basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Işık, “Önemli olan kamunun ve yaşadığımız şehrin ortak menfaatlerinde buluşabilmek” dedi.

Başkan Işık, tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak hediyelerini takdim etti.

Gazetecilik mesleğinin kamu yararı için çok önemli olduğunu ifade eden Başkanı Işık, “Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yapmış olduğumuz davete icabet etmenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gazetecilerimiz gerçekten kamu ile kamuoyu dediğimiz vatandaş arasındaki köprü. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya sivil toplum kuruluşlarının ya da vatandaşlarımızın yapmış olduğu herhangi bir faaliyetin sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, doğru bilgi ve bilgilendirme açısından çok büyük önem arz ediyor. Ben göreve geldiğimizden bugüne göstermiş olduğunuz bu gayret için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler sizlerin de izlediği ve bildiği gibi sürekli dinamik bir hayatın içinde olan ve gündemi sürekli değişen yönetim organları. Tabi ki belediyeler ve özel idareler bizim gibi illerde yerel yönetimin iki ayağını oluşturuyor. Belediyelerin de kendi mücavir alan sınırları içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerin o bölgede yaşayan insanlara duyurulmasında sizlerin çok büyük katkısını gördük, görmeye de devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz şartlar yerel medyanın mutlaka desteklenmesini gerektiriyor. Biz de elimizden gelen desteği bugüne kadar olduğu gibi sürdürmeye devam edeceğiz. Önemli olan kamunun ve yaşadığımız şehrin ortak menfaatlerinde buluşabilmek. Elbette ki herkesi memnun etme şansımız yok. Ortak menfaatleri birlikte değerlendirdiğimizde şehir ve şehirde yaşayanlar bundan istifade ediyor. Geride bıraktığımız 4 yıllık süre içerisinde sizlerin desteğini gördük, bundan da çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Yemek programının ardından gazetecilere bir sunum gerçekleştiren Işık, bugüne kadar geçen sürede yapılan projeler, hizmetler ve faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi.

Sunumun ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Başkan Işık, 2023 yılının hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.