Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Önder Narin, seçim çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Kayseri’ye hizmette ‘yapar mısınız’ değil ‘yapın’ diyeceğim” dedi.

“Ben herkes gibi söylemekle kalmayıp, yapmak için uğraşacağım”

Diğer milletvekilleri gibi projeleri söylemek yerine yapmak için eyleme geçeceğini söyleyen Önder Narin, “Aday listemizde halkın içinden ve harmanlanmış adaylarımız var. Sağlık çalışanı bir bayan var, mahalle muhtarı bir adayımız var, mali müşavirlerden adaylarımız var. 10. sırada bir gencimiz var. Gençlik kollarından alıp aday yaptık. Gençlere önem veririz, hanımlara önem veririz. Burada her türlü toplumdan karşılık görebilecek kişileri 10 kişilik aday listesine koyduk. Bizde birisinin çok profesör unvanı var da biz getirelim onu koyalım ya da başka şehirden çok tanıdık bir isim getirip koyalım gibi bir düsturumuz olmadı. Ben her platformda söylüyorum; bir kere Kayseri’nin yapısını değiştireceğiz. Ben elimden geldiği kadar bir milletvekili ne yapmaya çalışıyor, ne yapabilirse onu yapacağım. Mesela herkesin klasik söylemleri var ya raylı sistemi tramvay gibi. Bunları herkes söylüyor. Söyleniyor ama yapılmıyor ama ben bir şeyi söylemekle kalmayacağım. Bunu eyleme dönüştürmek için her gün uğraş vereceğim. Benim söylemlerim şu olacak; Kayseri’de bir kere turizm çok eksik yapılıyor. Ben dünyanın her tarafına giden bir insanım. Kayseri’de bir master planı yaparken, Hacılar gibi bir bölgede tepenin noktasında bir yer var. Mesela oraya Safranbolu evleri gibi güzel bir turistik alan yapılıp, oraya Kayseri’den aşağıdan teleferikle çıkılabilir. Ali Dağı’na mesela teleferik yapılacak kaç yıldır bekliyor. Oralara olabilir ve Erciyes’i bizim yeteri kadar dünyaya ve Türkiye’ye tanıtmamız lazım. Tarihi Kayseri Evleri’ni de modern kafalara terk etmeyeceğiz. Buralar özüne ve kültürüne uygun yapılabilir. Turizm konusunda benim çok projelerim var. Bana “Sen mi yapacaksın?” diyorlar, evet ben milletvekili olarak yapmaya teşvik edeceğim. Önereceğim ve “Bunu yapın” diyeceğim, “Yapabilir misiniz?” demeyeceğim. Çünkü vatandaş da bunu gördüğü zaman diyecek ki, “Bu çok güzel bir proje inanıyorum” diyecek. Çünkü ben Kayseri’de bu yapıldığı zaman kültür açısından akşam saat 19.00’dan sonra çocuklarını alıp gece saatlerine kadar çayını kahvesini içecekleri yerlere kavuşacaklarını düşünüyorum” dedi.

“Havaalanı ek binasına karşıyım”

Narin, Kayseri Havaalanı ek binasının yapımına karşı olduğunu, milletvekili seçilirse daha modern bir havaalanı yaptıracağını söyleyerek, “Ben havaalanının ek binasına karşıyım. Her zaman başından beri söylüyordum yine söylüyorum ben bu ek binasına karşıyım. Neden diyecek olursanız Kayseri 1,5 milyonluk şehir oldu. Bunun ne yapılması lazım, eğer ben milletvekili olur da temsil edersem Kayseri’ye yakışır bir hava limanı olması için çok çaba sarf edeceğim. Çünkü Sivas’taki havaalanı bile bizim havaalanımızdan çok daha modern ve çok daha güzel. Sivas’ın nüfusu ile bizim nüfusu düşündüğümüz zaman, bu otomatik olarak turizmi de etkiliyor. Mesela bir havayolu şirketi vardı, havaalanının yapısından dolayı seferlerini kaldırdı. Kayseri’de mesela yurtdışına seferler sadece Avrupa’ya haftada bir sefer olur ya da yaz dönemi olur. Biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Biz şimdi tam Anadolu’nun merkezi, Kapadokya’nın yanında merkezken, günde İstanbul’a seferler ne kadar varsa Antalya’ya o kadar sefer olsun. Ankara’ya bir seferimiz yok mesela, kısa mesafe deniyor ama kısa mesafede de insanlar uçabiliyor. Dolayısıyla bizim Kayseri’de hava ulaşımı olarak büyük sıkıntılar var” ifadelerini kullandı.

“Kayseri ‘ışık cehennemi’”

Kayseri’de trafik sorunun hat safhada olduğunu ve ışık cehennemi olduğunu söyleyen Önder Narin, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayserimizin bir altyapı sorunu yok. Yani bu raylı sistem yapılırken altta su var dediler, metro yapılamıyor dediler. Kayseri’de trafik sorunu hat safhada. Mesela deprem olduğu zaman Hisarcık’a 1,5 saatte gidebiliyorsunuz. Trafikte sorun olmaz ama ışık cehennemi diye bir tabirim var benim. Kayseri ışık cehennemi. Dolayısıyla her ışık trafiği rahatlatacak diye bir şey yok. Ben dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ışık görmedim. Mesela Yıldızevler’e çıkarken köprüden çıkar çıkmaz rampada ışık var. Onun mantığını ben çözmüş değilim. İftar saatinde buradan çıkın, İldem’e gidene kadar ezanı okutuyorsunuz. Tramvay yoluna çıkan karşılıklı caddelerde tabiri caizse çıkarken hanıma tembih ediyorum, diyorum ki kete falan al yanımıza olur ya ışığa takılırsak bazen 10 dakika bekliyoruz orada. En azından çayımı kahvemi alayım, hanımlar neredeyse gün yaparlar orada. O kadar uzun ışıkları var. Bu başlı başına bir sorun.”

“Kocasinan ve Melikgazi’nin yaşam tarzını eşitleyeceğim”

Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde hizmetten dolayı eşitsizlik olduğunu ve bu eşitsizliği düzelteceklerini söyleyen Narin, “Ben her zaman söylüyorum, Kocasinan ve Melikgazi’nin yaşam tarzını eşit hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Hizmet konusunda söylüyorum, ben Hisarcık’ta oturuyorum ve dağın başına kadar siyah asfaltlar var. Benim köyüm Kocasinan’da, gidiyorum ve dönünce de arabayı rot balansa götürüyorum. Fark burada. Müteahhitler konusunda düşünelim, Melikgazi’de bir arsayı gösterseniz 20 milyon, aynı arsa büyüklüğünde Kocasinan’da gösterseniz 5 milyon. Sebebi de orada satabilirim, orada yaşayan insanların parası var burada satamam diyor. Mesela Hisarcık tarafında bir ev yaparken ismi villa olur, Kızık’ta yaparken adı bahçeli ev oluyor. Biz bunları paylaşımda adalet, yönetimde adalet diye genel başkanımızın milli görüşte sunduğu şeyi Kayseri’ye bunu da getireceğiz” dedi.

“Mersin Limanı ve organize arasında transit geçiş güzergahı düşünüyorum”

Kayseri’de yüksek hızlı trenin olmadığını ve kendisinin özellikle sanayiciler için Mersin Limanı ve organize sanayi arasında yük taşımacılığında kullanılacak transit bir güzergah için uğraşacağını söyleyen Narin, “Kayseri’ye Kırşehir’den bağlanırken her seferinde düşünüyorum ve kafamda da nereden bağlayabilirim bu otobanı diyorum. Bu otobanı Kayseri’den nerden bağlayabilirim diye. Burası Cumhurbaşkanı çıkarmış, bakan çıkarmış, bir sürü grup başkanı olan bir şehir. Bakıyoruz niye gelmiyor sorusunun cevabı yok. Biz bu soruların cevabını yapacağız kendi şahsım adına söylüyorum, eğer seçilirsem ilk günden itibaren öncelik Kayseri’ye otoban gibi gelmeyen hizmetler. Hızlı tren de mesela hızlı değil Yüksek Hızlı Tren. Bunu halkımız karıştırıyor. Mesela Kayseri’de organize sanayideki esnaflarımız ürünlerini Mersin Limanı’na ulaştırana kadar bazen tır bulamıyorlar. Biz Mersin Limanı’ndan buraya lojistik desteğini çok farklı bir şeklide sağlayacağız. Oradan bir yük vagonu şeklinde yapılıp sadece Mersin’den organize sanayiye giden bir transit geçiş gibi düşünün. Böyle bir lojistik geçiş merkezi düşünüyoruz. Ben bunu kendim takipçisi olarak yapmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.