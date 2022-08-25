Şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilere yönelik ifadelerine ilişkin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilere yönelik ifadelerine ilişkin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilere yönelik ifadelerine ilişkin 81 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Adalet Sarayı’na gelen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak ve dernek üyeleri adliyede suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu. Dilekçede, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun "hakaret suretiyle halkın bir kesimini aşağılama" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

Türkiye’nin dört bir yanında aynı anda suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Sabahattin Yamak, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 81 ilinde 900 ilçesinde malum şahıs ve malum şahıslar hakkında hesap verme günü olduğunu, asıl hedef Türk toplumunun tamamının Türk toplumunun aile yapısının olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü son zamanlardır bu malum şahıs ve aynı tıynette bulunan bazı şahısların Türk toplumunun inancının, örfünün, adetinin ayaklar altına alınan cümleler ve hakaretler sarf ettiğini hepimiz yakinen takip ediyoruz. İmam hatipliler olarak dün olduğu gibi bugün de hak, hukuk, adalet ve meşru zeminden asla çıkmadan yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları dile getirmeye ve hak ile hukuku meşru zeminlerde aramaya devam edeceklerini, İmam hatipler dün olduğu gibi bugün de bu toplumun yüz akıdır, yüz akı olmaya devam edecektir. İmam hatip mezunları, aileleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi bu yakışıksız, çirkin, insan onurunu, haysiyetini aşağılayan malum şahısların hesap vereceğini bilmelidir” dedi.