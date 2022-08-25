ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, sahne aldığı mekanda imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen ’e tepki gösterdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, sahne aldığı mekanda imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen ’e tepki gösterdi.

Eskişehir’de bulunan Abdurrahman Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde yapılan açıklamada, İmam Hatip Okullarının ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumları olduğu belirtildi. “Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz” diye belirtilen açıklamada, “İmam Hatip Okulları bugünkü haliyle bundan 71 yıl; isim ve içerik olarak ise 109 yıl önce ülkemizin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren gözbebeğimiz okullarımızdır. Okul türleri içinde İmam Hatip Okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam Hatip Okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız” denildi.