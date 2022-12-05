Öncü İmam Hatipler Derneği (Önder) Bölge toplantısı Adıyaman’da gerçekleştirildi.

Öncü İmam Hatipler Derneği (Önder) Bölge toplantısı Adıyaman’da gerçekleştirildi.

Adıyaman İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (Adimder) ev sahipliğinde gerçekleşen bölge toplantısı TOBB Kız İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Mardin ve Elazığ il ve ilçe temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri ile genel merkezinden yöneticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adimder Adıyaman İl Başkanı Ebubekir Turmaz, “Önemli bir hayır yarışında yer alan bu müstesna misafirleri ilimizde ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle pandemi döneminde eğitimin olumsuz etkilerinin azaltılması adına Önder’imizin katkıları ile ilimizdeki bütün İmam Hatip Okulu öğrencilerine kaynak kitap desteği ile imkanlar dahilinde bazı okullara kütüphane kurulumunda destekleri için genel merkezimize teşekkür ederiz” dedi.

Toplantıya Öncü İmam Hatipler Derneği genel başkan yardımcısı Muhammed Taha Tavman başkanlık etti. Tavman, İmam Hatip Okullarının sayıları, başarıları hakkında bilgi vererek yükselen başarı grafiğinin gururunu duyduklarını söyledi.

Toplantının ikinci aşamasında il temsilcilerinin faaliyetleri, sorunlara karşı ürettikleri çözümler, analiz ve değerlendirmeler çalıştay da dile getirildi.