Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanan olmadı.

Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye’nin kuzeyinden 3 roket atıldı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan roketler boş bir araziye düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede güvenlik güçleri tarafından önlemler artırıldı.