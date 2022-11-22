Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanan olmadı.

Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanan olmadı.

Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye’nin kuzeyinden 3 roket atıldı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan roketler boş bir araziye düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede güvenlik güçleri tarafından önlemler artırıldı.