Erzurum’da seçim çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, seçim ziyaretlerinde gittiği ilçelerden kadınlarla özel toplantılar yapmaya devam ediyor.

Öncü, ziyaretleri esnasında kendisin karşılayan kadınlarla yakından ilgilenerek, istişareler de bulunuyor. Palandöken ilçesinde kadınlara hitaben yaptığı konuşma da ‘Türkiye yüzyılı, kadınların Yüzyılı olacak’ diyen Öncü, konuşmasına şöyle devam etti; “Dünya tarihinden bu yana kadınlar çok sorunlar yaşadı. Hala birçok ülkede kadınlar insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını görüyoruz. Topyekun bu durumla mücadele etmek hepimizin görevi. Ülkemizde kadınlara verilen ayrıcalıklar, AK Partimiz ile büyük bir atılım yaşadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyüyen Türkiye, kadınları çok daha fazla iş hayatında ve bürokraside görmeye başladık. AK Parti içinde kadınların görev almaları her geçen zaman katlarca artarak devam etti. Bu gün Erzurum’da iki kadın olarak 6 kişilik listedeyiz. Bu Cumhurbaşkanımızın ve partimizin kadınlara gösterdiği bir değerin küçük bir örneğidir. Türkiye’nin yüzyılında kadınlar ülkemizin gelişimi için çok daha aktif yerlerde görevlerine devam edecektir. Sadece iş dünyasında değil aile hayatında da kadınlarımızın sosyal hakları için önemli adımlar atılacak. Kadınları güçlü bir ülkede nesillerde güçlü olacak. Dünyada mazlum devletlerin umudu, onların haklarının tek savunucusu olan Türkiye, gücüne güç katmalıdır. Bunun için kadrolarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizin enerjileri ile çok çalışacağız” dedi.