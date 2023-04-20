9 Nisan Aday listelerinin açıklandığı günden bu yana seçim performansı ile göz dolduran Erzurum Milletvekili Adayı Av. Fatma Öncü, dur durak bilmiyor.

Sempatik tavırları ve seçmenle diyalogları ilgi uyandıran, dünkü seçim gezisini Hınıs İlçesi’nde sürdüren Öncü’ye, İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ve teşkilat mensupları refakat etti. İlçe teşkilatı, İlçe Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından, Parmaksız, Akören, Akbayır, İsmail, Çakmak ve Söğütlü mahallelerini gezen Milletvekili Adayı Öncü’ye kadınların ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Akşam Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırında iftar yemeğine katılan Öncü, Kahvehanede vatandaşlarla görüştü.

14 Mayıs seçimlerinin önemine atıfta bulunan Öncü, vesayet heveslilerinin hak ettiği cevabı sandıkta alacaklarını kaydetti. Türkiye’nin son 21 yılda ortaya koyduğu ekonomik ve sanayi kalkınmasının yanında askeri alanda güçlenmesini hazmedemeyen odakların bu ilerleyişi durdurmak için harekete geçtiğini belirten Fatma Öncü, “21 yıl öncesine kadar koalisyon hükümetleri kurdurarak bu milletin bir adım bile atmasına mani oldular. IMF’den borçlandırarak ekonomik yokluk çeken halkımıza kambur üstüne kambur bindirdiler. Buna dur diyen bir vatan evladı, ülkede A’dan Z’ye dönüşüm gerçekleştirerek, ülkemizi lider ülke seviyesine getirdi. Kimdir bu vatan evladı. Elbette Recep Tayyip Erdoğan’dır Şimdi de bunu kabul etmeyen dış mihraklar, ülkeyi eski günlerine götürmek için hemen her yolu deniyorlar. Milletimizin feraseti ile bu hayalleri hiçbir zaman gerçek olmayacaktır” şeklinde konuştu.