Erzurum’daki seçim çalışmalarını şehir merkezinde sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde iş insanları ile bir araya geldi.

OSB Yönetim Kurulu ile buluşan Öncü, iş insanlarına hitaben yaptığı konuşmada, istikrara vurgu yaparak, yeni dönemde ekonomik anlamda çok ciddi çalışmaların yapılacağını belirterek; “21 yıllık AK Parti hükümetlerinde, ekonominin geldiği nokta ortada. Son yıllarda özellikle pandemi ve ham madde krizi ile birlikte dünya genelinde ciddi bir tedarik zinciri sorunu yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşı ile dünya bu krizi çok ciddi geçirirken, ülkemizde de bir takım sorunların olduğu elbet ortadadır. Ancak bu sorunlar ile ciddi bir mücadele haritası da eksiksiz uygulanıyor. Biz artık IMF’nin kapısında bekleyen bir ülke değiliz. Kendi öz kaynaklarımızı yine kendimiz için kullanabilen, üretim esaslı ekonomi modeli ile çok ciddi çalışmalar yapan bir ülkeyiz.” şeklinde konuştu.

Özellikle ihracatta son yıllarda rekor üstüne rekor kırıldığını vurgulayan Öncü, “ Algı operasyonlarına rağmen ekonomide büyüme devam ediyor. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’de iş yapan herkes istikrar ve güven ortamında yatırımlarını katlayarak artıracak. Ekonomide istenilen seviyeye gelmesi için gerekli tüm adımların atıldığı ve daha da atılacağını söylemek istiyorum. Erzurum’da ticaret yaparak şehrin ekonomik ve istihdamına ciddi katkı sağlayan tün iş insanlarımız ile ortak akıl kültürünü yol alarak çalışacağız. Erzurum’a yapılacak her yatırımın takipçisi olacak, kentimize verilen her katkının yanında mücadele edeceğiz” dedi.