Erzurum Milletvekili Adayı Av. Fatma Öncü, bayram boyunca İspir ve Tortum’da vatandaşlarla bir araya geldi. Doğduğu köyde renkli anlar yaşanan Öncü’nün ziyaretlerine ilgi yoğun oldu. Yaptığı konuşmada ‘İstikrar’ vurgusu yapan Öncü; “14 Mayıs seçimlerinde inşallah güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız ile güçlü Türkiye yoluna devam edeceğiz” dedi.

Erzurum’da seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, bayram mesaisini kuzey ilçelerinde gerçekleştirdi. Öncü, bayramın 2’inci günü memleketi İspir’de ilçe teşkilatı ile bir araya gelerek bayramlaşma törenlerine katıldı. İlçe esnafını ziyaret eden Öncü’nün bir sonraki durağı ise doğduğu köy olan Değirmenli Köyü oldu. Köyünde coşkuyla karşılanan Öncü, eski günlerini yad ederek komşularından destek istedi. Renkli anlara sahne olan köy ziyaretinde Öncü, beraberinde gelen teşkilat üyelerine, köyünü anlattı. Değirmenli’den sonra civardaki köyleri de ziyaret ederek bayramlaşan Öncü, bayramın son gününü ise Tortum’da geçirdi. Tortum İlçe Teşkilatı ile İlçe Binasında bir araya gelen Öncü, yaptığı konuşmada; “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye için çok önemli bir viraja giriyoruz. 14 Mayıs seçimleri, ülkemiz için, istikrar için çok önemli. Türkiye son 20 yılda geldiği noktayı anlatmaya gerek yok. Dünyanın en saygın liderlerinden biri olan Cumhurbaşkanımız, gerekli tüm alanlarda ülkemizin kazanımlarını korumakla birlikte mazlum coğrafyalarında umudu olmuş durumdadır. Bu gün dünya 14 Mayıs seçimlerini merakla bekliyor. Çünkü artık kendi içinde olanla yetinen bir ülke değil, haklarını koruyan, mazlumun yanında duran, savaşların bitmesi için çabalayan güçlü bir ülke var. Erdoğan’ı istemeyenlere baktığınız zaman bu tablo çok net ortaya çıkıyor. 14 Mayıs seçimlerinde inşallah güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız ile güçlü Türkiye yoluna devam edeceğiz” dedi.

Öncü, İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Tortum’un köylerinde vatandaşlarla bayramlaştı.