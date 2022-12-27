Oncosem halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru, 15 Aralık 2022 tarihli bülteninde onaylandı. Talep toplama tarihinin 28-29 Aralık 2022 olduğu halka arzda hisse payına fiyat 17,50 TL olarak belirlendi.

Oncosem halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru, 15 Aralık 2022 tarihli bülteninde onaylandı. Talep toplama tarihinin 28-29 Aralık 2022 olduğu halka arzda hisse payına fiyat 17,50 TL olarak belirlendi.

Oncosem halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru, 15 Aralık 2022 tarihli bülteninde onaylandı. Yapılan açıklamaya göre, İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilen halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesi 19 milyon 900 bin TL’den 23 milyon 850 bin TL’ye yükseltiliyor. Halka arzdan elde edilmesi hedeflenen gelirin yüzde 13’ü Almanya, İngiltere ve diğer yurtdışı pazarda yüksek teknolojili cihazlar, teknoloji transferi, temiz oda ve atık sistemleri gibi yatırımların finansmanında kullanılacak. ‘Eşit dağıtım’ yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, Oncosem Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik’e ait 2 milyon adetlik nominal paylar da satışa konu edilecek. Talep toplama tarihinin 28-29 Aralık 2022 olduğu halka arzda hisse payına fiyat 17,50 TL olarak belirlendi. Anılan gelirin yüzde 28’i üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımları kapsamında planlanırken, geriye kalan yüzde 23’lük arz geliri ise işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için ayrılacak.

Hali hazırda, Türkiye’de kemoterapi tedavisi gören her iki hastadan birinin kemoterapi ilaçları, şirketin ürettiği sistemlerde hazırlanıyor. Şirket son olarak COVID-19 pandemisinin en başında tamamen yerli imkanlarla antikor ve antijen hızlı test kitleri üretmiş ve bu ürünleri 20’den fazla ülkeye ihraç etme başarısı göstermişti. Şirketin onkoloji ürünleri dahil, yüksek teknoloji ile ürettiği ürünler, bugün 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Halka arz gelirinin yüzde 36’sı ise kurulması planlanan yeni üretim fabrikası yatırımında değerlendirilecek.