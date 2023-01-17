DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören sınıf öğretmenleri, Kalıcı Konutlar gençlik merkezi ile birlikte huzur evini ziyaret etmesinin ardından poligonda atış yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören sınıf öğretmenleri, Kalıcı Konutlar gençlik merkezi ile birlikte huzur evini ziyaret etmesinin ardından poligonda atış yaptı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, faaliyetlerine devam ediyor. Gençlerin gelişimlerine destek vermek için başlatılan çalışmaların yanı sıra huzurevlerini de ziyaret çalışmaları yürüten merkez son olarak Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören sınıf öğretmenleri ile birlikte huzurevini ziyaret etti. Burada yaşlılar ile buluşup sohbet eden öğrenciler, daha sonra merkezi ziyaret etti. Merkezde bulunan havalı tabanca poligonuna giren gençler, ziyaretin ardından atış yaparak becerilerini kontrol etti.