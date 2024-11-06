DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Zahidül Kevseri Yurdumuzda öğrenciler önce şiir dinlediler ardından havalı tabanca ile hedefi vurdular.

Düzce Üniversitesinde okuyan ve Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler eğitimlerinin yanı sıra spor ve sosyal aktivitelerle vakit geçiriyorlar. Zahidül Kevseri Yurdunda kalan öğrenciler manevi danışmanları eşliğinde Bahçeşehir Gençlik Merkezi’nde önce ney ve şiir etkinliği gerçekleştirdiler. Sonrasında ise havalı tabanca atışı yaparak hedefi vurmaya çalıştılar.