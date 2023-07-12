Nevşehir’de bir dükkânın önünde duran, sahipli cocker cinsi yavru köpeği önce sevdiler sonra kucaklayıp götürdüler. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay merkeze bağlı Uçhisar kasabası Tekeli Mahallesinde meydana geldi. Yerli turist olduğu düşünülen 5 kişilik aile Uçhisar Kalesi civarında gezerken bir iş yerinin kapısının önünde duran sahipli cocker cinsi yavru köpeği önce sevdiler sonra kucaklayıp götürdüler.
Köpeklerinin kaybolduğunu anlayan işletme sahibi güvenlik kameralarını inceleyince gerçek de ortaya çıktı. İşletme sahibi köpeklerinin bulunması için jandarmaya suç duyurusunda bulundu.
Bu kadarına da pes dedirten olay otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.