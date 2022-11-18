Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ara tatilde sosyal aktivitelere katılıyorlar. Düzce Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yönetim tarafından gençler Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na önce piknik yaptılar sonrasında bowling oynayarak güzel ve eğlenceli bir gün geçirdiler.

Palamuttan sonra gelen hamsi yüz güldürüyor

Palamuttan sonra gelen hamsi yüz güldürüyor

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