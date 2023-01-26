Kaza, Samandağ ilçesine bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 31 SY 981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 2 otomobile çarptı, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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