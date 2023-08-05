Afyonkarahisar’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak önce otomobille ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı bırakan sürücü daha sora yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamaca sonrası şahıs yakalandı. Yapılan sorgulamada şahsın kimliğinin A.M.B., olduğu tespit edilirken, araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada ise 11,04 gram metamfetamin, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 TL para, laptop, tablet ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.