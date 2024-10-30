Kocaeli’de dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Abdülkadir Ceylani Sapmaz’ın otomobili terk edilmiş halde, cansız bedeni ise Yuvacık Barajı’nda bulundu. Olay yerine çağrılan kepçeyle baraja giden yol açılarak, itfaiyeye ait bot kıyıya getirildi. Sapmaz’ın cansız bedeni ekiplerin uzun uğraşları neticesinde bota alınarak sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah 05.00 sıralarında evinden çıkan Abdülkadir Ceylani Sapmaz’dan (35) haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, Abdülkadir Ceylani Sapmaz’a ulaşabilmek için 11 ABA 769 plakalı otomobilini güvenlik kameralarından takibe aldı. Bugün otomobilin Yuvacık Barajı mevkisindeki Yakacık Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesinde terk edilmiş halde olduğu belirlendi. Adrese itfaiye, AFAD, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İş makinesiyle yol açıldı

Yapılan incelemelerde Sapmaz’ın cansız bedeninin baraj içinde olduğu tespit edildi. Ekipler, cansız bedeni sudan çıkarmak için çalışma başlattı. İlk olarak olay yerine iş makinesi istendi. Olay yerine çağrılan kepçe ile baraja giden yol açıldı ve itfaiyeye ait botun kıyıya getirilmesi sağlandı. Hazırlıklarını tamamlayan dalgıç itfaiye personelleri, deniz polisi ve JAK, bota binerek baraja açıldı. Abdulkadir Ceylani Sapmaz’ın cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarılarak kıyıya getirildi. Sapmaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.