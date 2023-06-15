Adana’da bir kişi, kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından önce darp edildi, sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.K., kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilmeye başlandı. Şüpheliler İ.K.’yi öldüresiye dövdükten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesler duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şüpheliler ise koşarak olay yerinden ayrıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, yaralıyı görmeleri üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İ.K. Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. İ.K’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit etme çalışmalarına devam ediyor.