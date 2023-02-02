Antalya’da 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir itfaiye ekibi ise yangını söndürdükten sonra yaşananları meraklı gözlerle takip eden çocukları yanında toplayarak 112 Acil Çağrı Merkezi eğitimi vermesi taktir topladı.

Antalya’da 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir itfaiye ekibi ise yangını söndürdükten sonra yaşananları meraklı gözlerle takip eden çocukları yanında toplayarak 112 Acil Çağrı Merkezi eğitimi vermesi taktir topladı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6243 Sokak üzerinde bir sitenin bodrum katında bulunan odunlukta çıktı. Odunluktan yoğun şekilde apartman içerisinde dumanların geldiğini gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin havalandırma camını demirle kırarak müdahale ettiği yangın kısa surede söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının odunlukta bulunan malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı tespit edildi.

Yangını söndürdü, eğitim verdi

Öte yandan yangının söndürdükten sonra bir itfaiye eri, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle takip eden çocukları etrafında topladı. İtfaiye eri çocuklara, “Yangın olunca nereyi arayacaksınız” diye sordu. Çocuklar ise 112 Acil Çağrı merkezi olduğunu bildirdi. İtfaiye eri, tüm aramaların 112 Acil Çağrı merkezinde toplandığını ifade ederek, çocuklara kısa sureli eğitim vermesi taktir topladı. İtfaiye ekibi ile samimi olan çocuklardan bazıları ise hortumun çekilmesine yardımcı oldu.

"Söndürmeye çalıştım"

Yaşananları anlatan Mertcan Horasan, “Ben içeride oturuyordum, yemek siparişi verdi. Bu sırada kapıyı açınca koridorda dumanlar olduğunu gördüm. Yangın olduğunu söylediler, odunluk alev almıştı. Ben de hortumu taktım söndürmeye çalıştım ve ekiplere habere verdim” dedi.