Erzurum’da gazeteci çift nikahları sonrası gelen asayiş haberiyle nikah salonundan ayrılarak haber yapmak için olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde İhlas Haber Ajansı Haber Müdürü Özge Bozo ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Çağrı Korkmaz’ı çiçekle karşılayıp tebrik etmesi ise duygulandıran görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum’da gazeteci çift nikahları sonrası gelen asayiş haberiyle nikah salonundan ayrılarak haber yapmak için olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde İhlas Haber Ajansı Haber Müdürü Özge Bozo ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Çağrı Korkmaz’ı çiçekle karşılayıp tebrik etmesi ise duygulandıran görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum İhlas Haber Ajansı Haber Müdürü Özge Bozo ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Çağrı Korkmaz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın kıydığı nikahla evlendi. Nikahın şahitleri ise AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile Erzurum İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez oldu. Erzurum basınının diğer mensupları da nikahta yer aldı.

Yakutiye Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen merasimde konuşan Milletvekili İbrahim Aydemir, 10 Ağustos tarihinin önemli bir gün olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos’ta cumhurbaşkanı olduğunu ve ayriyeten bu tarihte Abdülhamid Han gemisinin denizlere açıldığını ifade etti.

Gazeteci çifte mutluluklar dileyen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç çocuk isteğini dile getirerek, nikahını kıydığı çiftlere mutluluklar diledi.

Gazeteci çift nikahın ardından gelen bir asayiş bilgisi doğrultusunda nikah salonundan ayrılarak olay yerine gitti. Olay yerinde ise çifti itfaiye ekipleri çiçekle karşılayarak tebrik etti. Çift, kendileri için hazırlanan sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

“Yüzüğümü sağ parmaktan sol parmağa geçiremeden habere gittik”

Kendilerine hazırlanan sürprizi öğrenince çok mutlu olduklarını belirten Çağrı Korkmaz, “Bugün nikahım oldu ve nikahın hemen sonrasında bize asayiş bilgisi geldi. Bir binanın 5’nci katında bir çocuğun evin içinde mahsur kaldığı söylendi. Annesi de anahtarı evin içinde unutmuş denildi. Daha sonra eve geldiğinde de evin içerisine giremiyor ve çocukta evde mahsur kalıyor. Nikahın hemen sonrasında da biz de bunu haber yapmak için direkt buraya geldik. Yüzüğümü de sağ parmağımdan sol parmağıma takamadan habere gelmiş oldum. Bunun da itfaiye ekipleri tarafından bize yapılmış bir sürpriz olduğunu öğrenince çok güzel anlar yaşadım. İtfaiye ekipleri bizi burada çiçekle karşıladılar” dedi.

“Doğru düzgün nikah fotoğrafı çekilemeden asayiş haberine geldik”

Hangi şartlarda olursa olsun habere gittiklerini söyleyen Özge Bozo da, “Bugün nikahımız oldu Yakutiye Belediyesinde ve evet der demez asayiş haberine çıkmak zorunda kaldık. Gazeteci olduğumuz için sürekli hazır halde bekliyoruz. Ne olursa, hangi şartlarda olursa olsun koşup geliyoruz. Nikahtan sonra bir asayiş haberine geldik. Bir bebeğin evde kilitli kaldığını bize söylediler. İtfaiye ekiplerinin onu kurtarmasını haberleştirmek için olay yerine geldik. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarını çektik. Binanın içine girip 5’nci kata çıktığımızda evin kapısını çaldık ve itfaiye ekipleri kapıyı açarak bizi çiçekle karşıladılar. Nikahımız olduğu için böyle bir sürpriz hazırlamışlar. Daha doğru düzgün nikah fotoğrafı bile çekilemeden buraya asayiş haberine koşup geldik” diye konuştu.