Arnavutköy’de yol kenarına park etmiş otomobil ve motosiklete çarpan hafif ticari araç daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza anı ve sonrasında aracın yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de yol kenarına park etmiş otomobil ve motosiklete çarpan hafif ticari araç daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza anı ve sonrasında aracın yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan motosiklete çarpan hafif ticari araç, motosikleti sürükleyerek öndeki başka bir otomobile de çarptı. Çarpışma sonrasında bir şey olmamış gibi aracını geriye alan sürücü yoluna devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.