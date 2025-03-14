Kaynaşlı İtfaiye Müdürlüğü, muhtemel yangınlarda ilk müdahaleyi öğretmek için okullarda eğitim çalışmalarına hız verdi.

Öncelikli olarak gelen talepleri değerlendiren ekipler, eğitim almak isteyen okullara giderek öğrencilere hem yangın tedbirlerini hem de yangın esnasında yapılması gerekenleri anlatıyor. Bu çerçevede, itfaiye ekibinin Abdülsamet Dik Anaokulu’nda verdikleri eğitimlerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Okul öğretmen ve personeline yangın öncesi alınması gereken tedbirleri anlatan itfaiyeciler, eğitimin ardından da pratik eğitim yaptı. Burada hem öğretmenler hem de minikler alevlere müdahale etti. Ayrıca, üniforma giyen minikler, itfaiye aracına da bindi. İtfaiye ekibi anaokulu öğrencilerine kullandıkları araç ve teçhizatları da anlattı.

Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Şehit Sabri Altınbaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde idareci, öğretmen ve personeline de yangın eğitimi verdi. Önce teorik olarak yangın öncesinde alınması gereken tedbirleri anlatan itfaiyeciler, sonrasında ise muhtemel yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.