Avustralya’da düzenlenen Dünya Transplant Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden tek sporcu olan karaciğer nakilli Teoman Erdoğan (57), üç madalya ile yurda döndü. Yaşadığı onur ve sevincin çok büyük olduğunu belirten Erdoğan, “Gururlu ve sevinçliyim ancak bir o kadar da üzgünüm. Bu oyunlarda ülkemiz çok daha fazla nakilli sporcuyla temsil edilmeli. Bunu gerçekleştirmek için de yetkililerden destek bekliyorum” dedi.

Yaklaşık 6 yıl önce nakil olmuştu

Bodrum’da yaşayan ve turist rehberliği yapan eski milli sporcu Teoman Erdoğan, Ekim 2013’te rahatsızlandı. Şiddetli mide ağrısıyla gittikleri hastanede Erdoğan’a “primier bilier siroz” tanısı koyuldu. O dönemde İstanbul’da tedavi gören Erdoğan’ın durumu kötüleşirken, kadavra listesine yazıldığı İzmir Kent Hastanesi’nden gelen telefonla şansı döndü. Kadavradan organ bağışının düşük olduğu ülkemizde kadavradan bağış çıkmış olmasıyla adeta hayat piyangosunu kazanmış gibiydi. Erdoğan zaman kaybetmeden İzmir’e geldi. Nakil 26 Ekim 2017’de Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Erdoğan nakil sonrası hızla iyileşti ve “organ bağışının hayat kurtardığının en canlı kanıtıyım” diyerek tekrar spora başladı. Erdoğan, organ nakli ve bağışı konusunda farkındalık oluşturabilmek, insanları bu konuda bilinçlendirmek için sporu araç olarak seçti ve organ nakilli sporcuların yarıştığı organizasyonlara katılmaya başladı. Katıldığı her yarışmadan sonra “donörüm ve ben başardık” diyen, hayatını bu bağışa borçlu olduğunu dile getiren Erdoğan, 15-22 Nisan tarihlerinde Avustralya’nın Perth şehrinde düzenlenen Dünya Transplant Oyunları’ndan iki gümüş, bir bronz madalya ile döndü. Organ nakilli tek Türk sporcu olarak katıldığı oyunlarda büyük bir gurur yaşadığını belirten Erdoğan, yetkililere “destek olun” çağrısında bulundu.

İlk kez 2019 yılında yarışmaya katıldı

Yeniden spor yapabildiği ikinci yaşamının Kent Hastanesi’nde gerçekleşen karaciğer nakliyle başladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Kadavradan bağışın değeri çok büyük. Bu bağış bana hayat verdi. Ama ülkemde bağışlar çok az, yetersiz ve organ bekleyen çok hasta var. Bağışları artırmak için organ nakilli sporcuların katıldığı oyunlar, yarışmalar çok etkili. Bu yarışmalara ilk kez 2019’da katıldım. Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın sporcularına ilave oldum ve İngiltere’de yarıştım. Bu yarışmaya 61 ülkeden yaklaşık bin 500 nakilli sporcu katılmıştı. Pandemi sonrasında yeniden yarışmalar başladı. Geçen yıl büyük çabalarla Avrupa Organ Nakilliler ve Diyaliz Sporcuları Federasyonu’na ülke olarak üyeliğimizi kabul ettirdik. Ancak maddi manevi destek bulunmadığı için 2022’de İngiltere’deki yarışmaya çok istese de bir arkadaşım katılamadı, ben tek başıma gitme durumunda kaldım. Uzun atlamada 3’üncülük ve gülle atmada 2’ncilik kazandık ben ve donörüm. Donörüm diyorum, çünkü onun sayesinde yaşıyorum, yarışıyorum. En son olarak yine tek başıma Dünya Transplant Oyunları’na katıldım. Bu oyunların misyonu çok önemli ve ben bu misyona katkı sağlayabilmek için başta devletimizin, diğer paydaşların destek vermesini istiyorum. Bu yarışmalarda ülkemizi çok sayıda nakilli sporcunun temsil etmesi sağlanmalı ve bu koşullar hazır olduğunda bu oyunları ülkemizde düzenleyebilmeliyiz.”