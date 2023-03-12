Depremin birçok can kaybı ve yıkımlara yol açtığı Osmaniye’de, bir caminin minaresi de ağır hasar aldı ancak bir leyleğin yuvası yıkılmadan kaldı. İki kez trafik kazası nedeni ile elektrik direklerindeki yuvası yıkılan ve bu kez deprem nedeniyle ağır hasar alan cami minaresi yıkılacağı için evsiz kalacak olan göçmen leyleğin yuvasının taşınarak kurtarılması istendi.

Osmaniye’de Sakarcalık köyüne 36 yıl önce gelen iki kez direkte yaptığı evinin trafik kazası yaşanması nedeni ile en son depremde hasar alan cami minaresine taşıyan leyleğin yuvası da yok olacak. Köyün simgesi haline gelen ve yöre sakinleri tarafından sevilen leyleğin yuvasının sağlıklı bir yere taşınmasının ardından ağır hasar alan minarenin yıkılması istendi. Fırtınalarda zarar görmeyen, son depremlerde de sapasağlam kalan yuvanın sağlamlığı ise dikkat çekti.

"Yuvanın kurtarılmasını istiyoruz"

Tarihi evi hasar alan köy sakini İzzet Gedik, "Bu yuva elektrik direğindeydi ve tır çarptı o zaman yıkıldı, buraya yuva yaptı. Minare ağır hasar aldı ama yuva yıkılmadı. Bu yuvanın mimarı sağlam. Yuvanın kurtarılmasını isteriz, onu çok seviyoruz. Şubat ayında göçle geldi ve depremde buradaydı" dedi.

Leyleğin azmi ve yuvanın sağlamlığı köylülerin gururu

3 dönem mahallede muhtarlık yapan Vasfi Koca da, "Leyleğimiz misafirimiz, bizim köyün sembolü. bizim evlatlarımızdan hiç farkı yok. Ne yazık ki bu depremde onlar da zarar gördü. Minaremiz ağır hasarlı, yıkılacak; yuva da yok olacak. Köylü olarak çok üzgünüz. Mümkünse minare yıkılmadan yuva kubbeye taşınsın, çok seviniriz. Bu leylek 1986 yılında buraya geldi. Elektrik direğine o zaman tır çarptı, yıkıldı. Ben de bir arkadaşla başka bir direğe ayak koydum ve ona yuva yapmıştı. O ikinci yuvayı yaptı. Aradan 2 yıl geçti, ikinci kaza olunca oradan vazgeçti. Başka yere yuva yaparken ev sahibi istemedi, minareye çöp koymaya başladı. Koyduğu çöpler defalarca düştü, yılmadı. Hilale bir çöp tutturdu ve devamı geldi. Temeli o kadar sağlam ki o kadar fırtına, rüzgar deprem oldu yıkılmadı. Minare hasar aldı ama yuva düşmedi yıkılmadı. İnşallah yetkililer yuvayı kurtarır" diye konuştu.