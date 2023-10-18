Kayseri’de polis ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 65 hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylara karışan 63 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından son 10 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 65 hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylara karışan 63 şüpheli yakalandı. Öte yandan, 63 hırsızlık şüphelisi şahıstan 20’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, hırsızlığa konu malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Yaşanan hırsızlık olayları da kameraya yansıdı.