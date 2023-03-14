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Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde afet bölgesi ilan edilecek

Niğde afet bölgesi ilan edilecek

Ahmet A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Paşakapı Caddesi’nde meydana gelen kazada, Mustafa T. (77) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ahmet A.’ya (54) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir yayaya ardından da cami duvarına çarptı.

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