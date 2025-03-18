Mersin’de belediyeye ait MERCEK kurslarında eğitim alarak hayalini gerçeğe dönüştüren Funda Sayoğlu, Giyim Üretim Teknolojileri Kursunu başarıyla tamamlayıp, dikimevini kurdu. Hibe desteğiyle kendi işini kuran Sayoğlu, diğer kadınlara ilham verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerindeki eğitim programları, kursiyerlere sadece meslek kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi işlerini kurarak daha bağımsız bir yaşam sürmelerine imkan tanıyor. Yenişehir MERCEK’teki ‘Giyim Üretim Teknolojileri Kursu’na katılan kursiyerlerden Funda Sayoğlu’da hayatını değiştirecek bir adım attı ve kendi dikimevini kurdu. MERCEK yetkililerinin kendisini bir hibe programına yönlendirmesiyle sadece yeni bir beceri edinmekle kalmayıp, aynı zamanda girişimcilik hayalini de gerçeğe dönüştüren Sayoğlu, aldığı hibe sayesinde dikimevinin ekipmanlarını almayı başardı. 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Sayoğlu’nun hikayesi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinin kadınları destekleme misyonunun ne denli etkili olduğunu göstererek, diğer kursiyerlere de örnek oldu.

"Hiç hesapta yokken bu işyerini açtım ve şimdi kendi paramı kazanıyorum"

Funda Sayoğlu, Büyükşehir Belediyesinin Giyim Üretim Teknolojileri Kursunu sosyal medyada gördüğünü ve çok heyecanlandığını anlatarak, "Biliyorum ki, işin arkasında Büyükşehir Belediyesi varsa gerçekten çok güzel bir projedir. Kursa gittim ve hibe programından yararlandım, makinalar aldım. Hiç hesapta yokken, bu işyerini açtım. Şimdi çalışıyor ve kendi paramı kazanıyorum, çok mutluyum. Bu sektörde makinalar, kumaşlar çok pahalı. Hibe programı olmasaydı, ben cesaret edemezdim. Çünkü gerçekten çok maliyetli. Hibe programı sayesinde 4 tane makinamı, ütümü, ütü masamı ve birçok ufak tefek malzeme aldım. Bunun bana çok fazla artısı oldu" dedi.

Sayoğlu, daha önce temel bilgileri bildiğini, fakat daha profesyonel hale gelmek için kursa katıldığını söyledi. Kursa başladığı ilk gün makineleri görünce çok şaşırdığını ve her şeyi çok kaliteli bulduğunu söyleyen Sayoğlu, "Hiçbir şey yapmadan evimde oturuyorken, birkaç ay sonra böyle bir şey yapmak gerçekten çok kıymetli bir şey. Bunu Büyükşehir Belediyesi sayesinde başardım. Ben yaz döneminde orada eğitim gördüm. İçeceğimizden gıdamıza kadar her şey düşünüldü. Bu bile değer gördüğümüzü gösteriyor" diye konuştu.

"Hayallerimin ötesinde bir şey yaşıyorum"

Büyükşehir Belediyesi sayesinde bir hayal kurduğunu ve hayalinin peşinden gittiğini kaydeden Sayoğlu, "Ben bir dükkan açacağımı, kendi paramı kazanacağımı ve bu şekilde sosyalleşeceğimi gerçekten hayal bile etmiyordum. Belediyemiz beni o kadar güzel yönlendirdi ki, başkanımıza defalarca kez teşekkür ediyorum. Hayallerimin ötesinde bir şey yaşıyorum. Bu kurs sayesinde hem meslek edindim hem de kendi işimi kurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendi atölyem oldu, kendi işim oldu ve kendi paramı kazanıyorum. Bütün bunlar Büyükşehir Belediyesi ve MERCEK kurslarının sayesinde" ifadelerine yer verdi.

"Kursiyerlerimiz ürettikçe, hayallerini gerçekleştirmek üzere adımlar atıyorlar"

Büyükşehir Belediyesi MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, Giyim Üretim Teknolojileri Kursunun MERCEK’teki birçok kurstan biri olduğunu ve bu kurstan çıkan kursiyerlerin sadece evde bir şeyler üretmeye değil, atölye kurma ya da tekstil fabrikalarında çalışmaya da uygun yetiştirildiğini anlatarak, "Funda Hanım da bu kursiyerlerimizden birisi. Kendi dikimevini açmayı istedi. Biz de bu konuda kendisine destek olduk. Küçük çaplı terzilik işlerinden paça, kesim ve daraltma gibi işlerin dışında, moda tasarım da istedi. Çevredeki komşular ve vatandaşlar da Funda Hanımdan, ‘Artık şöyle bir tasarım istiyorum’ talebinde bulunup, buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Bunu görmek de bizim için çok mutluluk verici bir şey. Kursiyerlerimiz sosyalleşmek amacıyla gelseler bile sonra bir hayal kurmaya başlıyorlar. Ürettikçe de hayallerini gerçekleştirmek üzere adımlar atıyorlar. Bizler de onların bu hayallerini gerçekleştirmek üzere destek veriyoruz" dedi.