Çorum’un Alaca ilçesinde birlikte dolaşırken tartıştığı arkadaşları tarafından bıçaklanan kadın yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan 2’si kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Meltem K., birlikte dolaştığı S.T., E.Ö. isimli kadınlar ile E.G. ve C.A. isimli şahıslarla bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Meltem K., 4 kişi tarafından önce darp edildi, daha sonra vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandı. Yaşanan olayın ardından 4 şüpheli kaçarken, Meltem K. sokaktaki evlerde yaşayan vatandaşlardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Meltem K., Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meltem K. daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden kaçmaya çalışan E.G., C.A., S.T. ve E.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.