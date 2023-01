Sarıyer’de müşteri kılığında bir dönerciye giren cerrahi maskeli hırsız, çalışanın başka bir telefonla sipariş almasını fırsat bilerek çekmecedeki cep telefonunu çaldı. Cep telefonunu çalmasının ardından döner siparişi veren hırsız, 5 dakika sonra geleceğini söyleyerek dükkandan çıkarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 12.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışan Ergaş Rahimov döner hazırladığı sırada iş yerine cerrahi maskeli ve şapkalı biri girdi. Rahimov, iş yerine gelen sipariş telefonunu açmasının ardından maskeli şahıs, bu durumdan faydalanarak çekmecedeki telefonu çaldı. Ardından hırsız şüphe çekmemek için döner siparişi de verdi. O anlar dönercinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

‘’Yalandan sipariş verdi’’

Telefonu çalınan dönerci Ergaş Rahimov, ‘’Dün öğlen 12.30 civarlarında burada döner hazırlıyordum. O esnada sabit telefondan da arama geldi. Ben de sabit telefona bakıp sipariş aldığım sırada hırsız buraya gelmiş, ben telefonla konuşurken çekmeceyi açıp telefonumu almış. Sonrasında bize yalandan sipariş verdi, ‘beş dakika sonra geleceğim’ diyerek çıktı. Beş dakika sonra telefonuma baktım, yerinde yoktu. O kişiyi daha önce hiç görmedim, buralarda ikamet eden birisi olduğunu da düşünmüyorum. Yüzün de maske, kafasında da şapka vardı, hiç tanıyamadım. Telefon 5-6 bin TL civarındaydı, bir sene gibi kullanmıştım. Önemli olan telefon değil, bu hırsızın bizden sonra başka birilerinin de dükkanına girip hırsızlık yapmaması için bir an önce bu hırsızın yakalanmasını istiyoruz’’ dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise dükkana müşteri gibi giren cerrahi maskeli hırsızın çekmeceden telefonu alıp ardından sipariş verme numarası yaptığı görülüyor. Öte yandan, hırsızın dükkandan ayrıldıktan sonra dışarıda gezdiği anlar ise diğer dükkanların güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.