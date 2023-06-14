Şirinevler’de önce boğulup ardından evi benzinle yakılan Fatma Mavi’nin ölümüne ilişkin yargılanan 2 sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Ergin Aktürk’ün ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verirken, ona yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Ali İlkay Sarı’nın ise 15 yıl hapsine hükmedildi.

Şirinevler’de 1 Kasım 2020’de iddiaya göre borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu önce boğulup ardından evi benzinle yakılan Fatma Mavi cinayetine ilişkin Ergin Aktürk ile ona yardım ettiği iddia edilen Ali İlkay Sarı’nın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu Sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada savunması sorulan sanık Ergin Aktürk “Mağdurla aramda hiçbir husumet yoktur. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık Ali İlkay Sarı da beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ergin Aktürk’ün ‘canavarca hisle kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Ali İlkay Sarı’nın ise ‘canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme sanıkların ‘mala zarar verme’ suçundan ise ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 1 Kasım 2020’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Fatma Mavi’nin sanık Ergin Aktürk’e 5 bin TL borç verdiği ve bu nedenle olay günü tartıştıkları açıklanmıştı. Sanık Ergin’in olay günü sabaha karşı arkadaşı Ali İlkay Sarı ile birlikte maktul Mavi’nin evine geldiği ve eve giren sanık Ergin’in genç kadını eliyle boğarak evi ateşe verdiği anlatılmıştı. İddianamede Ergin’in evden çıkmasının ardından dumandan boğulan Fatma Mavi’nin hayatını kaybettiği, olay sırasında diğer sanık İlkay Sarı’nın ise evin dışında beklediği aktarılmıştı. Sanıkların birlikte benzin aldığı ve eve geldiği anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri olduğu da iddianamede kaydedilmişti. Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı’nın ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘mala zarar verme’ suçundan 8’şer aydan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.