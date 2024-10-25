31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik eğitim ve tarama programı düzenlendi.

Kızılay Düzce Şubesi eğitim salonunda düzenlenen ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) Birim Sorumlusu Dr. Rabia Nurulzade ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Rümeysa Soyalan Önal tarafından düzenlenen eğitimde katılımcılara kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, bireyin kendini nasıl muayene edebileceği ve muayene esnasında nelere dikkat etmesi gerektiği, meme kanserinden korunma yolları ve tedavi yönetmeleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri hakkında bilgiler verildi. Personellerin ve vatandaşların soruları cevaplandırıldı.

Eğitim sonrası Gezici Kanser Tarama aracında test yaptırmak isteyen personellere ve vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.