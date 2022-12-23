Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralı baba ve kızı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yaralı baba ve kızı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Yolun solunda bulunan bariyerlere çarpan araç, daha sonra yolun diğer tarafından yol dışına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Ş.G. idaresindeki 59 LL 189 plakalı araç İpsala’dan Keşan yönüne doğru seyir halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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