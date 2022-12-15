Aksaray’da rahat bir tavırla apartmana giren hırsız önce daire önündeki ayakkabıları ardından koridorda bulunan 2 elektrikli bisikleti çaldı. Hırsızlık anı anbean apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Aksaray’da rahat bir tavırla apartmana giren hırsız önce daire önündeki ayakkabıları ardından koridorda bulunan 2 elektrikli bisikleti çaldı. Hırsızlık anı anbean apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 3849 Sokakta bulunan 6 katlı Güzel Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde apartmanın giriş şifresini çözerek içeri giren kimliği belirsiz şahıs bir süre apartman içerisinde keşif yaptıktan sonra daire önünde bulunan ayakkabıları çalarak apartmandan çıktı. Rahat tavırlarıyla apartman içerisindeki güvenlik kameralarına yansıyan hırsız, bir süre sonra aynı apartmana tekrar geldi. Bu kez koridorda bulunan elektrikli bisikletleri gözüne kestiren şahıs kafasına kapüşonunu takarak elektrikli bisikleti alıp 5. kattan asansörle garaja indirdi. Garaj kapısından çıkan şahıs kayıplara karıştı. Ayakkabıları çalınınca durumu fark eden apartman sakini İlker Öztürk (26) durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartman içerisinde ve çevresinde inceleme başlattı.

2 gün üst üste gelip kayıt cihazını da çalmış

Ayakkabıları çalınan İlker Öztürk, hırsızın 2 gün üst üste geldiğini anlatarak, “Şimdi 2 gün üst üste hırsızlık olayı gerçekleşti. Bir önceki gün geldiklerinde 2 daireden kapı önünden ayakkabı aldılar. İlk geldikleri gün keşif yapıp normal kamera kayıt cihazını aşağı bodrumdan çaldıklarını öğrendik. Daha sonrasında aynı gün hırsızlığın olduğu ilk günün içerisinde tekrardan apartman yöneticimiz 2 farklı kamera taktırdı. Kayıt cihazını yeniden taktırdı. Sonrasında ertesi gün, işte dün gece sıralarında tekrardan saat 03.20 civarlarında gelmişler. 5.kattan apartman yöneticimizin elektrikli bisikletini almışlar. 2 daireden kapı önünden ayakkabılarını almışlar. En son aşağıda bir keşif yapıp normal bir küçük çocuğumuzun bisikletini almışlar. Aşağı, yukarı 7-8 dairede mağduriyet gerçekleşti. Zararlarımız var ayakkabı, bisiklettir, motordur, bunlarda sonuçta bir sermayedir. Çalışıp kazandığımız bir şey bunlarla mağduriyetimizden dolayı yetkililerden kişilerin yakalanmasını ve gerekli olan önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ayrıca Aksaraylı vatandaşlarımızı da, bizim apartmanımızda oldu. Başka kişilerin olmasın gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.