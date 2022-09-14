Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir genç önce amcasını sonra kendisini vurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir genç önce amcasını sonra kendisini vurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi 600. Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.E. isimli bir genç amcasından para istedi. Amca B.E.’den para alamayan genç tartıştıktan sonra belindeki tabancayla önce amcasına daha sonra kendi başına sıktı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan amca ve yeğen ilk müdahalesi yapılarak Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.