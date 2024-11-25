Eskişehir’de yaşayan ‘Onbir onbir Bilecikliler Grubu’ tarafından, ‘Öğretmenler Günü’ dolayısı ile

emekli öğretmenlere plaket takdim edildi.

Grup Başkanı Hikmet Güven, ‘’24 Kasım Öğretmenler Günü’nde; Eskişehir’de yaşayan Bilecikli emekli öğretmenlere evlerinde ziyaret ettik. Bilecik’e ve Eskişehir’e katkılarından ve hizmetlerinden dolayı plaket takdim ederek gönüllerini aldık. Öğretmenlik; fedakârlık, sevgi ve bilgi ile geleceğe atılmış bir imzadır. Bizleri bilgiyle aydınlatan ve geleceğe hazırlayan, bir harf öğretene duyulan minnet, hayat boyunca unutulmaz. Fedakârlıklarıyla yarınlarımızı aydınlatan öğretmenlerimize minnettarız’’ dedi.