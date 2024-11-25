Kadına şiddetle mücadele çerçevesinde 17 bin 966 kişiye eğitim verildi Kadına şiddetle mücadele çerçevesinde 17 bin 966 kişiye eğitim verildi

Eskişehir’de yaşayan ‘Onbir onbir Bilecikliler Grubu’ tarafından, ‘Öğretmenler Günü’ dolayısı ile

emekli öğretmenlere plaket takdim edildi.

Grup Başkanı Hikmet Güven, ‘’24 Kasım Öğretmenler Günü’nde; Eskişehir’de yaşayan Bilecikli emekli öğretmenlere evlerinde ziyaret ettik. Bilecik’e ve Eskişehir’e katkılarından ve hizmetlerinden dolayı plaket takdim ederek gönüllerini aldık. Öğretmenlik; fedakârlık, sevgi ve bilgi ile geleceğe atılmış bir imzadır. Bizleri bilgiyle aydınlatan ve geleceğe hazırlayan, bir harf öğretene duyulan minnet, hayat boyunca unutulmaz. Fedakârlıklarıyla yarınlarımızı aydınlatan öğretmenlerimize minnettarız’’ dedi.

Kaynak: iha