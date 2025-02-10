Buca ile Bornova’yı birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak Onat Tüneli’nde ışığa 210 metre kaldı. Kazı çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynakları ile sürdürdüğü dev proje, bağlantı yolları ile birlikte 2026 yılında hizmete alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Onat Tüneli’nde çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Buca ile Bornova’yı birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak tarihi yatırımda tünel içi ve tünel dışında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda tünel kazılarının yüzde 90’ı tamamlandı. 7 gün 24 saat devam eden çalışmalar kapsamındaki tünelin 2025 yılı ortalarında tamamlanması, projenin ise 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Tünelde ışığa 210 metre kaldı

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü İnşaat Şefi Caner Ateş, projenin 2 bin 500 metrelik çift tüp tünel ve bin 500 metre bölünmüş yol ile yol üstündeki sanat yapılarından oluştuğunu aktardı. Projede kazı ve tahkimat işlerinin yaklaşık yüzde 90’ını tamamladıklarını belirten Ateş, "Sağ tüpte 330 metre, sol tüpte ise 210 metre kazımız kalmış durumda. Bu tünelin bitmesi için gece gündüz titizlikle çalışıyoruz. Projenin en önemli özelliklerinden biri kent içi trafiğe nefes aldıracak yeni bir güzergah olması. Başkanımız Cemil Tugay da projeyle yakından ilgileniyor ve destek veriyor. 2026 yılının ikinci çeyreğinde bu tüneli hizmete açmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Şehir içi trafiğe nefes aldıracak

Proje tamamlandığında Buca ile Bornova arası 45 dakikadan 10 dakikaya inecek. 2,5 km’lik kısmı derin çift tünelden oluşan 8,3 kilometrelik alternatif yol sayesinde Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir’in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek. Kent merkezinde oluşacak yeri arter sayesinde Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde oluşan Bornova trafiği ile otogar yönüne Şehitler Caddesi ve Kamil Tunca üzerinden oluşan Halkapınar trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. İzmirliler, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli’ne bağlanarak kısa sürede otogar ve Bornova’ya ulaşmış olacak.

İzmir sınırları içindeki en uzun karayolu tüneli

Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak. Konak Tüneli’nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan transit 8,3 kilometrelik yolun en önemli etaplarından 2,5 kilometrelik Buca Onat Tüneli, Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında yer alıyor. Buca ile Bornova’yı kesintisiz birbirine bağlayacak proje, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin de belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tünelini kapsıyor. Projenin güncel fiyatlarla yatırım maliyeti ise 3 milyar TL.