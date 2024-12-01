Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 yıl bir ay hapis cezası ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde polis ekipleri cezaevi firarisi K.D.’yi kaldığı evde yakalamak için çalışma başlattı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından K.D. ve yanındaki P.D. yakalandı. Şahıslar yağma suçundan işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi. P.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.