SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, On-Target Master Onkoloji Toplantısı’nda “Raman ve FT-IR Spektroskopisi ile Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Non-İnvaziv Tanı: Yenilikçi Bir Moleküler Yaklaşım” konusunda yaptığı sunumla “Sözel Bildiri İkincilik” ödülü aldı.

Dalaman’da 26-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen kongrede ödül alan Prof. Dr. Yıldırım, “Onkoloji alanında yapmış olduğumuz çalışmalara yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi.

Aldığı ödülün, bu alanda yaptıkları çalışmalar için bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, “Akciğer kanserinde yeni bir tarama yöntemi geliştirdiğimiz çalışmamızın en iyi bildiri alanında ikincilik ödülü alması ben ve ekibim adına çok gurur verici” diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldırım, “Bilimsel çalışmalarımı destekleyen başta SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı olmak üzere üniversitemiz yönetimine, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci’ye, hastane yönetimine ve onkoloji çalışanlarına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.