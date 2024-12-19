On On Mobil Kafe, dünya standartlarında kahve ve lezzetleri uygun fiyatlarla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü’nde hizmete başladı.

Üniversite sezonu boyunca hizmet verecek olan mobil kafe, öğrenciler ve kampüs çalışanları için kaliteli içecek seçenekleri sunacak. Mobil kafe, kahve ve tatlı çeşitleriyle vatandaşlara hizmet verirken, kampüs bölgesindeki sosyal yaşamın bir parçası haline gelecek.

On On Mobil Kafe, üniversiteye yakın konumuyla öğrencilere pratik bir hizmet sunmayı hedefliyor.