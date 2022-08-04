Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olurken bu sürenin her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceğinin altı çizildi.

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik öncesinde bu süre en fazla 36 ay olarak uygulanıyordu.