Nitelikli ve kalifiye mezunlarla ülkemizin iş gücü piyasasına değer katan Düzce Üniversitesi, 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile ön lisans öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinde; Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Çilimli Meslek Yüksekokulu, Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Düzce Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet heyecanını yaşadı.

Tören programlarına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, öğretim elemanları ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel, meslek yüksekokullarının son yıllarda öneminin arttığını, ülkemizin gelişmesi ve refahına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Öğrencilerin varlığıyla hayallerin tasarıma, tasarımların gerçeğe dönüştüğünü belirten Gürel, emek ve çabaları için Düzce Üniversitesi öğrencilerine, fedakarlıkları için de ailelere teşekkür etti.

“Dünya sıralarında önemli başarı”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, dünyanın hızlı bir değişimden geçtiğini dile getirerek bilginin çok değer kazandığına dikkat çekti. Düzce Üniversitesi’nin henüz genç bir üniversite olmasına rağmen dünya sıralamalarında önemli başarılar kazandığını ifade ederek bu başarılarda Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin büyük katkısı olduğunu sözlerine ekledi. Pandemi ve deprem sürecine rağmen verdikleri nitelikli eğitimle öğrencilerin donanımlı hale geldiğinin altını çizen Prof. Dr. İlhan Genç, ilkokuldan bugüne kadar geçen süreçte artık birey olan mezunların, ailelerine ve vatanlarına borçlarını ödeyeceğine işaret ederek mezuniyetlerini kutladı.

“Akademik hayatınıza devam edin”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen ise, mezun öğrencileri tebrik ederek, onların dikey geçiş sınavları ve lisansüstü eğitimlerle akademik hayatlarına devam etmeleri temennisinde bulundu. Düzce Üniversitesi’nin, 2023 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında ülkemizde devlet üniversiteleri arasında birinci olduğunu vurgulayan Taşkesen, bu sıralamaların Düzce Üniversitesi’nin donanımlı bir yükseköğretim kurumu olduğunu gösterdiğine dikkat çekerek, başarıların kazanılmasında emekleri olan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından belge takdimine geçildi. Meslek Yüksekokullarını ve programlarını dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgesi, mezun olan öğrencilere de mezuniyet belgeleri Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve öğretim elemanları tarafından verildi.

Törenlerin son bölümündeyse, öğrencilerin mezuniyetlerini simgeleyen ve yepyeni bir hayata merhaba diyecekleri kep töreni gerçekleştirildi. Keplerini geleceklerini temsil eden gökyüzüne, coşkuyla fırlatan Düzce Üniversitesi öğrencileri, mezun olmanın ve meslek yaşamına atılmanın gururunu, sevincini ve heyecanını aileleriyle paylaştı.