Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine ilerlemekte olan Recep B. yönetimindeki 31 PAB 56 plakalı motosikletin tünel girişinde ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yere savruldu.

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