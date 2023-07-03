Düzce Üniversitesi Anaokulu’nda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ön kayıtları başladı.

Konuralp Yerleşkesinde 2009 yılında inşa edilen ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim-öğretim çalışmalarını yürüten Düzce Üniversitesi Anaokulunda; 3, 4 ve 5 yaş gruplarında güvenli ve özgürce eğitim aldıkları 5 sınıfta, 20’şer kişilik guruplar halinde, zihinsel gelişimin yanında, duygusal ve fiziksel gelişime yönelik eğitimler de veriliyor. Düzce Üniversitesi’nin destekleriyle eğitimde kaliteyi hedefleyen Anaokulu, ailesine, çevresine ve topluma saygılı, özgüveni yüksek ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi lojmanları yanındaki binada hizmet veren Anaokulu ön kayıtları şahsen yapılıyor.