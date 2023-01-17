Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 1948 yılında açılan, ancak sonrasında kapatılan petrol kuyuları için bölgede yeniden arama ve sondaj çalışmalarının başlaması adına ön hazırlıklar tamamlandı.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 1948 yılında açılan, ancak sonrasında kapatılan petrol kuyuları için bölgede yeniden arama ve sondaj çalışmalarının başlaması adına ön hazırlıklar tamamlandı.

İmamoğlu ilçesine bağlı Ağzıkaraca Mahallesi’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 1948 yılında ’Petrol yok’ diyerek kapatılan 2 bölgede çalışma yapılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine kuyu ve sondaj borularının kısa süre içinde yeniden aktif hale gelmesi için start verildi. Bölgedeki petrol arama tarama faaliyetlerinin analiz çalışması tamamlanarak zemin hazırlıkları yapıldı. Sondaj makinasının beklendiğini aktaran Ağzıkaraca Mahallesi Muhtarı Mehmet Erbaşlı da TPO GAZİ 1 kuyusunda arama çalışmalarına başlanacağını, 1948 yılında petrol bulunan ama sonrasında kapatılan ikinci kuyu içinde çalışma yapılacağını kaydetti.

"’Yok’ diyerek kapatıp gitmişler"

Daha önce mahallelerine yakın Ceyhan sınırında olan sondaj kuyusundan petrol çıkarıldığına dikkat çeken Muhtar Mehmet Erbaşlı, "Bizim buraya da şirket geldi tüm bölgede tarama çalışması yaptı. Neticede burayı tespit ettiler; altyapısı hazırlandı, şimdi sondaj bekliyoruz. Atalarımızın söylediği, 1948 yılında Amerikalıların petrol aradığını biliyoruz. O zaman ’Yok’ diyerek kapatıp gitmişler. Atalarımız o dönem çıkan maddeyi çakmakla yakınca yandığını bize söylerlerdi. Sondaj için havuzlar kuruldu. 6 sene öncesine kadar tarlada kuyuda ham petrol vardı. Biri düşer diye tarla sahibi toprakla kapattı. İnşallah petrol çıkar ve köyümüz mahallemiz gelişir ülke ekonomisine geleceğe katkı olur" dedi.

Amerikalılar tarafından açılan ve sonrasında kapatılan kuyunun bulunduğu ikinci alanın şuan buğday tarlası olduğunu gösteren Muhtar Erbaşlı, "Şu an kuyunun olduğu yerde farkındaysanız buğday pek yetişmiyor. Burada bulunan boru uzunluğu 2 bin 400 metre olarak biliyoruz. 5 altı sene öncesine kadar bu doldurulan havuz içinde zift görünümüne ham petrol vardı. Şimdi yeniden burası tekrar araştırılacak. Sondaj borusu burada duruyor" diye konuştu.