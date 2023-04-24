Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince son 10 günde yapılan şok uygulamalarda 22 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan şok uygulamada 17 ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 322 adet fişek, 2 adet kesici alet ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Silahlar muhafaza altına alınırken 24 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.