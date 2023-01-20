Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer, ön çapraz bağ yaralanmaları hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer, ön çapraz bağ yaralanmaları hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Ön çapraz bağın kopması durumlarında uygulanan tedavi yöntemlerinden bahseden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Özgür Özer, diz atele alındıktan sonra mutlaka istirahatin olması gerektiğini, kontrolden sonra dizdeki ağrının geçmesi ardından fizik tedavi, eğer hastanın dizinde kayma, boşalma hissi vs. devam ediyorsa cerrahi olması gerektiği ifadelerini kullandı.

Ön çapraz bağ yaralanmalarının daha çok sportif faaliyetler esnasında meydana geldiğine dikkat çeken Op. Dr. Özgür Özer; “Ön çapraz bağ, diz ekleminde femur ve tibia kemiklerini birbirine bağlayan bir yapıdır. Diz bölgesinde en sık yaralanan yapılardan biridir. Bunlar dizde çeşitli bağlar bulunmaktadır. Bunlar; iç yan bağ, dış yan bağ, ön çapraz bağ ve arka çapraz bağdır. Dizi sabit tutan yapılardır. Bu yaralanmalar daha çok sportif faaliyetler sırasında ya da yüksek enerjili sporlar (futbol, basketbol, voleybol, kayak gibi) yaparken meydana gelen yaralanmalar sonucunda oluşan, dizi sabit tutan bağın kopmasına ‘ön çapraz bağ yaralanmaları’ diyoruz. Öncelikle ön çapraz bağ koptuğu anda, dizde kanamalar meydana gelmektedir. Kanamaya bağlı olarak dizde ciddi şişlikler oluşmaktadır ve bu da ağrılı bir süreçtir. Bu durumda mutlaka Ortopedi ve Travmatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Polikliniğimize bu tür durumlarda başvurulduğunda, radyoloji tetkiklerini yapmaktayız. Radyoloji görüntülerinde biz durumu sapmaktayız. Eğer dizin içinde yoğun bir kanama varsa ilk etapta bu kanı boşaltarak temizlemekteyiz. İkinci etapta ise belli bir süre sonra yaralanmanın etkisinin geçmesi için eklemi istirahate alıyoruz. Dizin üzerine basılmaması gerekmektedir. Dizi atele alarak 7-10 gün bu eklemi hareketsiz bırakıyoruz. Kontrolden sonra dizin içerisindeki hematomi, ağrı geçtikten sonra fizik tedavi öneriyoruz, eğer hastanın dizinde kayma, boşalma hissi gibi devam ediyorsa cerrahi tedavi uyguluyoruz. Bu ön çapraz koptuktan sonra tekrar primer dikmek mümkün olmamaktadır. Vücudumuzda yedek parçası olan yerlerden bağ alarak kemikte tüneller açarak, dizin içerisine bağı yeniden oluşturuyoruz” dedi.